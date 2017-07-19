Обстановка на рынке ОФЗ выглядит стабильной - Росбанк

"Во вторник рынок российского локального долга сохранил низкую активность при спокойной динамике нефти и курса рубля. Доходности ОФЗ изменились в пределах +/- 2 бп второй день подряд. Сегодня МинФин предложит на первичных аукционах 2 выпуска ОФЗ-ПД. Обстановка на рынке ОФЗ выглядит стабильной, спрос со стороны нерезидентов постепенно возвращается благодаря тактическому снижению базовых ставок и повышению привлекательности рисковых активов в мире. Как следствие, на аукционе 26221 (16 лет) мы ожидаем размещения с премией ко вторичному рынку в размере около 5 бп по доходности отсечения 8,10%. На аукционе 26220 (5,4 лет), завершающем размещение инструмента, мы ожидаем премии около 6 бп, учитывая, что именно на данный участок кривой в последнее время приходится большая часть размещений Минфина", - отмечают специалисты Росбанка.