Фьючерс на индекс ММВБ из-за негативного внешнего фона может продолжить падение - "Открытие Брокер"

"К вечеру на российском фондовом рынке ММВБ теряет чуть более 0,5% (до 1948 пунктов), а РТС на фоне крепнущей нацвалюты снижается менее чем на 0,2% (до 1038 пунктов). Внешний фон со стороны крупнейших мировых площадок отчётливо негативен: индекс стран Европы STOXX 600 падает на 1,09%, а американский S&P 500 теряет 0,23%. Нефть дорожает в пределах 1%. На вечерних торгах ожидается умеренное укрепление рубля к доллару США. Фьючерс на индекс ММВБ из-за негативного внешнего фона может продолжить падение", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.