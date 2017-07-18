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18 июля 2017 года 18:17
В среду индекс ММВБ может упасть до 1939 пунктов, индекс РТС, вероятно, вырастет до 1044 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Российский фондовый рынок во вторник снижался на фоне подорожания нефти. В лидерах роста находились бумаги "Яндекса", "Акрона", "Мосэнерго", префы "Татнефти". Основная масса фондовых индексов мира во вторник находилась в "красной зоне", и только на рынок основного торгового партнера Российской Федерации — Китая — постепенно начинали воздействовать опубликованные на днях данные о росте ВВП на 6,9% в год. Если в середине недели будет расти только китайский фондовый индекс, это позитивно скажется лишь на некоторых бумагах металлургов и производителей удобрений, которые активно работают с КНР по направлениям, напрямую связанных с экономическим ростом. Для страновой диверсификации в этом случае лучше использовать полноценный международный портфель бумаг с включением в него восточного направления и развитых стран. В ожидании пресс-конференции ЕЦБ мировые фондовые рынки могут занять осторожную позицию, что немного ухудшит внешний фон для отечественных участников торгов. В среду индекс ММВБ может упасть до 1939 пунктов, тогда как индекс РТС, вероятно, вырастет до 1044 пунктов под влиянием падения пары доллар/рубль к 58,5", – комментирует ситуацию директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.
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18 июля 2017 года 17:25
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно... читать дальше
.18 июля 2017 года 15:52
"Пара евро/доллар получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564. Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Это, прежде всего, является вотумом... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:50
"Доллар слабеет из-за провала новой американской администрации с реформой. Отказ двух представителей республиканской партии поддержать законопроект о реформе Obamacare поставил под вопрос реформаторские возможности новой американской администрации. На этом фоне пара EUR/USD превысила... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:12
"Рынку нефти явно не хватает новых позитивных историй для движения вверх. "Поход" к отметкам $50/bbl по Brent вновь откладывается. Новостной фон, связанный с ростом добычи в Казахстане и Ливии, необходимостью нарастить производство в Эквадоре для решения финансовых проблем страны, а также знаковый... читать дальше
.18 июля 2017 года 12:48
"Сегодня с утра нефть Brent после снижения накануне продолжала находиться на уровне 48,4-48,6 долл./баррель. UST-10 торгуются в спокойном ключе, удерживаясь в доходности 2,3-2,31% годовых. Рынки продолжают пребывать в ожидании важного события недели – заседания ЕЦБ (20 июля). В этом ключе... читать дальше
.18 июля 2017 года 11:42
"Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно с начала недели по мере того, как рост добычи в Ливии нивелирует позитив, связанный с увеличением прогнозов по мировому спросу. В целом сейчас на рынке сложился несколько противоречивый новостной фон, который соответствует... читать дальше
.18 июля 2017 года 11:10
В краткосрочной перспективе Brent может вернуться к росту и попыткам пробоя уровня 49 на ожиданиях очередного сокращения запасов энергоносителей в США, полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Если данные API снова покажут внушительное... читать дальше
.18 июля 2017 года 10:33
"Нефть вчера ожидаемо скорректировалась, на сегодняшнее утро осторожно прибавляет, ближайший фьючерс торгуется по 48,5 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика от API по запасам нефти и нефтепродуктов, завтра – аналогичные данные от Минэнерго США. Мы рассчитываем на сильную статистику, что... читать дальше
.18 июля 2017 года 10:17
Несмотря на бодрое начало понедельника, завершить торги в "плюсе" нефть так и не смогла. Причиной ухудшения настроений стал месячный прогноз по росту добычи нефти от Администрации энергетической информации США. В месячном отчёте EIA прогнозирует рост объёма добычи на 113000 баррелей в день до... читать дальше
.18 июля 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы практически не изменились в понедельник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются. читать дальше
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