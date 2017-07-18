В среду индекс ММВБ может упасть до 1939 пунктов, индекс РТС, вероятно, вырастет до 1044 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок во вторник снижался на фоне подорожания нефти. В лидерах роста находились бумаги "Яндекса", "Акрона", "Мосэнерго", префы "Татнефти". Основная масса фондовых индексов мира во вторник находилась в "красной зоне", и только на рынок основного торгового партнера Российской Федерации — Китая — постепенно начинали воздействовать опубликованные на днях данные о росте ВВП на 6,9% в год. Если в середине недели будет расти только китайский фондовый индекс, это позитивно скажется лишь на некоторых бумагах металлургов и производителей удобрений, которые активно работают с КНР по направлениям, напрямую связанных с экономическим ростом. Для страновой диверсификации в этом случае лучше использовать полноценный международный портфель бумаг с включением в него восточного направления и развитых стран. В ожидании пресс-конференции ЕЦБ мировые фондовые рынки могут занять осторожную позицию, что немного ухудшит внешний фон для отечественных участников торгов. В среду индекс ММВБ может упасть до 1939 пунктов, тогда как индекс РТС, вероятно, вырастет до 1044 пунктов под влиянием падения пары доллар/рубль к 58,5", – комментирует ситуацию директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.