Снижение рублёвого индекса не носит какой-либо угрожающего характера - "Открытие Брокер"

К середине дня российский рынок акций торговался в "минусе" на средних объёмах. Укрепление рубля негативно сказывалось на бумагах большинства нефтяников и металлургов. В целом снижение рублёвого индекса не носит какой-либо угрожающего характера и в большей степени отражает реакцию на изменение курса рубля при отсутствии иных идей для движения, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.