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18 июля 2017 года 15:52
Текущие уровни по паре евро/доллар выглядят привлекательными для продаж - ГК "Форекс Клуб"
"Пара евро/доллар получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564. Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Это, прежде всего, является вотумом недоверия политике президента, а также сомнением по поводу реализации всех остальных обещанных реформ. И это удар по доллару. Однако мы не стали бы торопиться покупать евро на текущем этапе. Потому что впереди заседание ЕЦБ по ставке. И в последнее время Марио Драги выступал с большим оптимизмом, что заставило трейдеров думать, что скоро будет свернута программа стимулирования экономики. А это первый шаг к повышению ставок, что является поводом покупать евро. Но ЕЦБ консерватор, и он не любит, когда рынок слишком переоценивает реальность. В этот раз глава центробанка может "охладить" рынки. И это вызовет масштабные распродажи евро. Текущие уровни по паре евро/доллар выглядят привлекательными для продаж, а ближайшая цель может стоять на отметке 1,1440", – указывает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.
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18 июля 2017 года 17:25
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:50
"Доллар слабеет из-за провала новой американской администрации с реформой. Отказ двух представителей республиканской партии поддержать законопроект о реформе Obamacare поставил под вопрос реформаторские возможности новой американской администрации. На этом фоне пара EUR/USD превысила... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:12
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.18 июля 2017 года 12:48
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.18 июля 2017 года 11:42
"Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно с начала недели по мере того, как рост добычи в Ливии нивелирует позитив, связанный с увеличением прогнозов по мировому спросу. В целом сейчас на рынке сложился несколько противоречивый новостной фон, который соответствует... читать дальше
.18 июля 2017 года 11:10
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.18 июля 2017 года 10:33
"Нефть вчера ожидаемо скорректировалась, на сегодняшнее утро осторожно прибавляет, ближайший фьючерс торгуется по 48,5 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика от API по запасам нефти и нефтепродуктов, завтра – аналогичные данные от Минэнерго США. Мы рассчитываем на сильную статистику, что... читать дальше
.18 июля 2017 года 10:17
Несмотря на бодрое начало понедельника, завершить торги в "плюсе" нефть так и не смогла. Причиной ухудшения настроений стал месячный прогноз по росту добычи нефти от Администрации энергетической информации США. В месячном отчёте EIA прогнозирует рост объёма добычи на 113000 баррелей в день до... читать дальше
.18 июля 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы практически не изменились в понедельник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются. читать дальше
.17 июля 2017 года 18:23
"Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными: предложение со стороны стран, не вошедших в соглашение ОПЕК, растет, а спрос пока остается сильным во многом благодаря Китаю, который наращивает запасы нефти. Но когда процесс формирования запасов закончится, спрос,... читать дальше
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