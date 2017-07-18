Шансы на снижение индекса ММВБ существенно растут - ИК "ФИНАМ"

"Первую половину дня российские индексы завершили на отрицательной территории. Индекс ММВБ просел почти на 0,5%, достигнув отметки 1950 пунктов. Валютный индекс РТС на фоне укрепления рубля на 0,3% завершил первую половину дня без существенных изменений. Из отдельных российских историй выделить сегодня особо некого, большинство компаний торгуется в "красном цвете". В завершающую стадию входит период дивидендных отсечек по отечественным компаниям. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ так и не смог пробить и уверенно закрепиться выше отметки 1960 пунктов, поэтому шансы на дальнейшее снижение существенно растут. Пока стоит рассчитывать на небольшую коррекцию в пределах 1,5%, до отметки 1920 пунктов. В фокусе внимания участников рынка сейчас будет сезон корпоративных отчётов в США. Важных данных по экономике сегодня нет, но из-за "ступора" голосования по реформе здравоохранения, настрой инвесторов за океаном сегодня может измениться. Российские биржевые индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории. В текущих условиях мы рекомендуем снижать долю рисковых активов и увеличивать долю безрисковых активов", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.