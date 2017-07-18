Во второй половине дня ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи 1960 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Во вторник, 18 июля, торги на европейских биржах начались со снижения основных индексов на фоне публикации слабых финансовых результатов Ericsson и Yara за прошлый квартал. А российские индексы, напротив, в первую половину сегодняшней торговой сессии находятся в "зеленой зоне". Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 1960 пунктов. В преддверии публикации еженедельной статистики от Американского института нефти цены на нефть, скорее всего, также будут торговаться в узком диапазоне значений", - полагает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.