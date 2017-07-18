Рубль будет в диапазоне 58,70-59,70 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль утром укреплялся к доллару на нейтральном внешнем фоне. Ключевые факторы поддержки российской валюты – приближение налогового периода и возобновление умеренно позитивной динамики на нефтяном рынке. Нефть отыгрывает потери, опираясь на устойчивый спрос из Китая, однако сохранение избыточного предложения из стран ОПЕК и США сдерживает дальнейший подъем котировок. Инвесторы ожидают публикации данных о недельных запасах от Американского института нефти (API), а также официальной статистики от Управления энергетической информации (EIA). Тем временем американская валюта получила очередной "удар". Сенат отказался рассматривать отмену медицинской реформы Obamacare, что стало чувствительным поражением президента Дональда Трампа: наблюдатели все больше сомневаются в способности политика выполнить предвыборные обещания. Столкнувшись с нехваткой голосов, республиканцы, вероятно, направят усилия на отмену основной части положений существующего законодательства в сфере здравоохранения. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,70-59,70 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.