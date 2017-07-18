Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD - 1,138-1,162 - "Нордеа Банк"

"Доллар слабеет из-за провала новой американской администрации с реформой. Отказ двух представителей республиканской партии поддержать законопроект о реформе Obamacare поставил под вопрос реформаторские возможности новой американской администрации. На этом фоне пара EUR/USD превысила психологическую отметку 1,15, что открывает краткосрочный горизонт 1,16 и среднесрочный горизонт 1,18. Ключевым событием для пары EUR/USD на неделе остается предстоящее в четверг заседание ЕЦБ. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD - 1,138-1,162", - аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.