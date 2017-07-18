Российские евробонды в ближайшие дни будут торговаться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра нефть Brent после снижения накануне продолжала находиться на уровне 48,4-48,6 долл./баррель. UST-10 торгуются в спокойном ключе, удерживаясь в доходности 2,3-2,31% годовых. Рынки продолжают пребывать в ожидании важного события недели – заседания ЕЦБ (20 июля). В этом ключе российские евробонды, вероятно, в ближайшие 1-2 дня будут торговаться вблизи текущих уровней, ожидая новых сигналов от глобальных ЦБ. Внимание инвесторов вызывают сохраняющиеся трудности с реализацией инициатив Д.Трампа в

Конгрессе, в частности, реформа Obamacare. В поле зрения остается рассмотрение антироссийских санкций", - указывает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.