Рубль останется примерно на уровне 60-62 за доллар - УК "Райффайзен Капитал"

"Потеряв поддержку нерезидентов в рамках операций carry-trade курс российской валюты стал больше ориентироваться на традиционные факторы влияния (цены на нефть, профицит платежного баланса, геополитика). При этом по статистике во II полугодии рубль традиционно выглядит слабее: на наш взгляд, нефть до конца года еще подрастет в цене, а рубль останется примерно на уровне 60-62 руб./$", - отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев.