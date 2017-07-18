До конца следующей недели российская валюта будет укрепляться из-за действий экспортеров - Локо-Банк

"Рубль начал торги во вторник с умеренного снижения по отношению к доллару и евро, что может быть простой коррекцией после роста. Стоимость нефти изменяется незначительно, а другие факторы сейчас играют в пользу нацвалюты. Баррель Brent торгуется в районе 48,3, а рубль сейчас стоит у отметок 59,45 за доллар и 68,5 – за евро. Тем не менее, коррекция продолжается на фоне того, что нефть вновь оказалась ниже $49 за баррель Brent, а также сыграли роль новости о наращивании ставок против рубля крупными иностранными инвесторами. До конца следующей недели российская валюта будет укрепляться из-за действий экспортеров, которые конвертируют в рубли порядка $4,5 млрд. Это будет оказывать локальную поддержку рублю, который может даже попробовать взять уровень в 58,5 за доллар, но рост в любом случае будет незначительным. Фактор спроса на российские активы и слабеющий интерес нерезидентов не дадут продолжить любое ралли, поэтому к концу месяца рубль все равно продолжит ослабление, торгуясь около 60 за доллар", - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.