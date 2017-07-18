Ожидаем возврата нефтяных котировок в диапазон 49-51 доллар/баррель до конца недели - Промсвязьбанк

"Нефть вчера ожидаемо скорректировалась, на сегодняшнее утро осторожно прибавляет, ближайший фьючерс торгуется по 48,5 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика от API по запасам нефти и нефтепродуктов, завтра – аналогичные данные от Минэнерго США. Мы рассчитываем на сильную статистику, что должно оказать нефти поддержку. Ожидаем возврата нефтяных котировок в диапазон 49-51 доллар/баррель до конца недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.