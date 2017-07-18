Brent может попытаться пробить отметку $49 - eToro

В краткосрочной перспективе Brent может вернуться к росту и попыткам пробоя уровня 49 на ожиданиях очередного сокращения запасов энергоносителей в США, полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Если данные API снова покажут внушительное падение объемов, это станет катализатором подъема цен, но ключевое значение будет иметь официальная статистика от Минэнерго, заявленная на среду. Здесь есть риск разочарования, который реализуется, если ведомство вновь рапортует о росте добычи на сланцевых месторождениях страны.