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18 июля 2017 года 11:10
Brent может попытаться пробить отметку $49 - eToro
В краткосрочной перспективе Brent может вернуться к росту и попыткам пробоя уровня 49 на ожиданиях очередного сокращения запасов энергоносителей в США, полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Если данные API снова покажут внушительное падение объемов, это станет катализатором подъема цен, но ключевое значение будет иметь официальная статистика от Минэнерго, заявленная на среду. Здесь есть риск разочарования, который реализуется, если ведомство вновь рапортует о росте добычи на сланцевых месторождениях страны.
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18 июля 2017 года 17:25
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно... читать дальше
.18 июля 2017 года 15:52
"Пара евро/доллар получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564. Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Это, прежде всего, является вотумом... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:50
"Доллар слабеет из-за провала новой американской администрации с реформой. Отказ двух представителей республиканской партии поддержать законопроект о реформе Obamacare поставил под вопрос реформаторские возможности новой американской администрации. На этом фоне пара EUR/USD превысила... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:12
"Рынку нефти явно не хватает новых позитивных историй для движения вверх. "Поход" к отметкам $50/bbl по Brent вновь откладывается. Новостной фон, связанный с ростом добычи в Казахстане и Ливии, необходимостью нарастить производство в Эквадоре для решения финансовых проблем страны, а также знаковый... читать дальше
.18 июля 2017 года 12:48
"Сегодня с утра нефть Brent после снижения накануне продолжала находиться на уровне 48,4-48,6 долл./баррель. UST-10 торгуются в спокойном ключе, удерживаясь в доходности 2,3-2,31% годовых. Рынки продолжают пребывать в ожидании важного события недели – заседания ЕЦБ (20 июля). В этом ключе... читать дальше
.18 июля 2017 года 11:42
"Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно с начала недели по мере того, как рост добычи в Ливии нивелирует позитив, связанный с увеличением прогнозов по мировому спросу. В целом сейчас на рынке сложился несколько противоречивый новостной фон, который соответствует... читать дальше
.18 июля 2017 года 10:33
"Нефть вчера ожидаемо скорректировалась, на сегодняшнее утро осторожно прибавляет, ближайший фьючерс торгуется по 48,5 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика от API по запасам нефти и нефтепродуктов, завтра – аналогичные данные от Минэнерго США. Мы рассчитываем на сильную статистику, что... читать дальше
.18 июля 2017 года 10:17
Несмотря на бодрое начало понедельника, завершить торги в "плюсе" нефть так и не смогла. Причиной ухудшения настроений стал месячный прогноз по росту добычи нефти от Администрации энергетической информации США. В месячном отчёте EIA прогнозирует рост объёма добычи на 113000 баррелей в день до... читать дальше
.18 июля 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы практически не изменились в понедельник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются. читать дальше
.17 июля 2017 года 18:23
"Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными: предложение со стороны стран, не вошедших в соглашение ОПЕК, растет, а спрос пока остается сильным во многом благодаря Китаю, который наращивает запасы нефти. Но когда процесс формирования запасов закончится, спрос,... читать дальше
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