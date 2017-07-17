Налоговые платежи и дивидендные выплаты экспортеров начнут оказывать поддержку рублю лишь к концу месяца - ИК "Велес Капитал"

"На валютном рынке рубль в утренние часы попытался преодолеть отметку в 59 против доллара, используя рост нефтяных котировок выше 49 долларов после положительной статистики из Китая и очередных минимумов по индексу доллара. Однако попытка не увенчалась успехом, после чего отечественная валюта скорректировалась и остаток рабочего дня провела, преимущественно двигаясь в диапазоне 59,20-59,35 руб. Необходимо отметить, что даже после первых обязательных платежей в банковской системе сохраняется существенный запас средств на корсчетах. Поэтому предстоящие налоговые платежи и дивидендные выплаты экспортеров, вероятно, начнут оказывать поддержку рублю лишь ближе к концу месяца по мере исчерпания резервов рублевой ликвидности", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.