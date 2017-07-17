Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными - УК "Альфа-Капитал"

"Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными: предложение со стороны стран, не вошедших в соглашение ОПЕК, растет, а спрос пока остается сильным во многом благодаря Китаю, который наращивает запасы нефти. Но когда процесс формирования запасов закончится, спрос, естественно, сократится", - обращает внимание аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.