Доллар по-прежнему неинтересен для покупок - eToro

После широкомасштабного снижения в минувшую пятницу, спровоцированного блоком слабой американской статистики, доллар тщетно пытается привлечь внимание покупателей. В течение дня прослеживается небольшой восходящий уклон, который обусловлен сугубо технической коррекцией, причем, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, весьма скромной. Игроки по-прежнему не находят поводов для открытия "длинных" позиций по USD, особенно теперь, когда признаки дефицита инфляционного давления заставляют участников рынка сомневаться в том, что в декабре Федрезерв повысит ставку в третий раз в этом году.

Локальным фактором усиления этой неопределенности выступили сегодняшние данные по производственной активности ФРБ Нью-Йорка. В июне индекс резко снизился с 19,8 пунктов до 9,8 пунктов, тогда как консенсус-прогноз предполагал гораздо более скромное замедление темпов роста индикатора, до 15 пунктов. Причем ухудшения были отмечены также и в компонентах отчета. Так, индекс ожиданий обвалился к минимуму с ноября прошлого года на уровне 34,9 от 41,7. Все это способствует дальнейшему угасанию ожиданий относительно продолжения нормализации денежно-кредитной политики в США.

"На этой неделе Америка публикует лишь отчеты второстепенной важности. Никаких релизов, способных внести существенные коррективы в текущие настроения по доллару не запланировано. Тем не менее, если мы продолжим получать слабые цифры, аргументов в пользу открытия "коротких" позиций по USD в основных парах станет больше. Таким образом, в краткосрочной перспективе попытки восстановления валюты, скорее всего, будут расцениваться игроками как возможность для продажи на более выгодных уровнях. Если же говорить о паре EUR/USD, то здесь может реализоваться "медвежий" сценарий, если в четверг глава ЕЦБ Драги поспешит умерить пыл оптимистов, которые на протяжении последних нескольких недель закладывали в цену начало сворачивания стимулов в Европе", - полагает специалист eToro.