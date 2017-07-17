Raiffeisenbank поднял рейтинг GDR ФосАгро до "покупать"

Raiffeisenbank повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) до "покупать", сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, составляет $16,6 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $15,02 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,71 за штуку.