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17 июля 2017 года 16:22
Текущую коррекцию можно использовать для покупок иностранной валюты - "Аналитика Онлайн"
"Российский рубль в начале текущей недели располагается на уровне 59 рублей 25 копеек, евро торгуется в районе отметки 67 рублей 90 копеек. То, что сейчас происходит на российском валютном рынке, мы считаем коррекцией, которая, вероятно, в скором времени завершится. Мы говорили о том, что пока доллар/рубль торгуется выше 58,5 рублей, говорить о развороте вниз пока еще рано. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать на уровне 56-57 рублей. Эти рекомендации мы давали в апреле-мае, и они по-прежнему остаются в силе, равно как и те целевые уровни, которые мы называли в то время. Целями мы считаем 62-63 рубля за доллар, которые могут быть достигнуты в самое ближайшее время. При этом экстренное заседание ОПЕК способно краткосрочно поддержать рубль. А это значит, что текущую коррекцию можно использовать для покупок иностранной валюты", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.
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17 июля 2017 года 18:23
"Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными: предложение со стороны стран, не вошедших в соглашение ОПЕК, растет, а спрос пока остается сильным во многом благодаря Китаю, который наращивает запасы нефти. Но когда процесс формирования запасов закончится, спрос,... читать дальше
.17 июля 2017 года 17:47
После широкомасштабного снижения в минувшую пятницу, спровоцированного блоком слабой американской статистики, доллар тщетно пытается привлечь внимание покупателей. В течение дня прослеживается небольшой восходящий уклон, который обусловлен сугубо технической коррекцией, причем, отмечает... читать дальше
.17 июля 2017 года 14:23
Слабые отчеты по инфляции и розничным продажам в США, а также неоднозначные комментарии со стороны чиновников ФРС о перспективах монетарной политики спровоцировали широкомасштабные распродажи американской валюты по всему спектру. Интегральный показатель силы доллара США — индекс DXY ICE — рухнул к... читать дальше
.17 июля 2017 года 11:44
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.17 июля 2017 года 11:20
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях с 5 июля по мере того, как участники рынка полагают, что рост мирового спроса может компенсировать увеличение добычи в США. Положительная динамика в прогнозах по мировому потреблению, вкупе с падением запасов в США и... читать дальше
.17 июля 2017 года 10:53
"Экономический рост в Европе ускорился до темпов чуть выше трендовых, а ЦБ стоит на пороге отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики в сторону нейтральной и далее готовится к ужесточению. На валютном рынке зачастую тренды начинаются до того, как появится главная причина ралли. ЕЦБ... читать дальше
.17 июля 2017 года 10:01
"Нефть вплотную подошла к 50-дневной средней, тем не менее, сегодня технически мы ждем небольшого отката, однако к концу недели рассчитываем, что ей удастся закрепиться в коридоре 49-51 доллар/баррель. Представитель Кувейта сообщил, что мировые запасы нефти будут сокращаться сильнее во втором... читать дальше
.17 июля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник. читать дальше
.14 июля 2017 года 17:55
На следующей неделе российская валюта продолжит умеренное укрепление в коридоре 58,60-60,20 руб. - Бинбанк
"Российская валюта продолжает торговаться аналогично прочим валютам развивающихся стран, как мы и ожидали, к вечеру пятницы отыграв значимую часть потерь за неделю, - отмечает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. - Слабая статистика по инфляции и... читать дальше
.14 июля 2017 года 17:23
"Сегодняшняя статистика из США разочаровала по всем фронтам, обвалив доллар по всему спектру рынка, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Базовая инфляция, не учитывающая такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергия, как и... читать дальше
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