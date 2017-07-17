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17 июля 2017 года 16:00
Объем продаж валюты для выплаты налогов и дивидендов в июле достигнет порядка $6-7 млрд - Sberbank CIB
Совокупный объем продаж валюты для выплаты налогов и дивидендов в июле может составить около $6-7 млрд, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, с наступлением периода самой активной выплаты дивидендов российские компании (в основном нефтегазового сектора) в течение двух недель выплатят свыше 700 млрд рублей дивидендов. "Для получения рублевых средств будет продано более $2,5 млрд, а с учетом предстоящих июльских налоговых выплат (по нашим оценкам, в течение налогового периода, который уже начался, налогоплательщики должны выставить на продажу иностранной валюты на общую сумму около $4,5 млрд) совокупные продажи валюты составят $6-7 млрд. В то же время покупки валюты, по нашим оценкам, достигнут лишь $3 млрд, так что итоговый результат будет благоприятным для рубля", - пишут эксперты инвестбанка. Между тем они допускают наличие риска того, что в условиях сильной волатильности нефтяного рынка экспортеры могут в этот раз воздержаться от продажи валюты и использовать рублевую ликвидность, аккумулированную ранее. В обзоре отмечается, что начиная с августа, иностранные инвесторы, вероятно, начнут обратную конвертацию выплаченных дивидендов в доллары. "Общая сумма обратной конвертации, по нашему мнению, составит более $1,5 млрд. В таких условиях следует ожидать временного ослабления рубля, масштабы которого будут зависеть от колебаний нефтяного рынка и прочих глобальных факторов", - говорится в аналитическом отчете.
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