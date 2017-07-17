Фондовые индексы, вероятно, закроются отрицательно - ИК "ФИНАМ"

"В фокусе внимания участников рынка сейчас будет сезон корпоративных отчётов в США. Важных данных по экономике сегодня нет, но из-за "ступора" голосования по реформе здравоохранения, настрой инвесторов за океаном сегодня может измениться. Российские фондовые индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.