"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Яндекса до "держать", поднял оценку на 10%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $31 до $34, сообщается в обзоре инвестбанка.

В то же время, после недавнего роста котировок акций "Яндекса" рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $28,57 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,57 за штуку.