Ждем падения индекса ММВБ ниже 1950 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Торговую сессию понедельника российские индексы открыли ростом, но затем основные индикаторы Московской биржи из-за усиления кредитных рисков начали снижаться. Все дело в появлении новостей о техническом дефолте по некоторым выпускам АФК "Системы" (-1,7%). Таким образом, если в первые минуты сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ вырос до отметки 1970 пунктов, то к середине дня опустился до 1951,7 пункта. После публикации нейтральных данных по инфляции в еврозоне за июнь европейские индексы акций торгуются разнонаправлено. В преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится на этой неделе, темпы роста индекса потребительских цен в странах ЕС будут находится в центре внимания инвесторов. Во второй половине дня мы ожидаем падения индекса ММВБ ниже отметки 1950 пунктов вслед за акциями компаний, входящих в холдинг АФК "Система", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.