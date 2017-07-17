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17 июля 2017 года 14:23
В паре евро/доллар цены пока не выйдут за диапазон 1,1415-1,1495 - TeleTrade
Слабые отчеты по инфляции и розничным продажам в США, а также неоднозначные комментарии со стороны чиновников ФРС о перспективах монетарной политики спровоцировали широкомасштабные распродажи американской валюты по всему спектру. Интегральный показатель силы доллара США — индекс DXY ICE — рухнул к отметке 95, уровню, где он торговался в сентябре 2016 года, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров. Ралли доллара на валютном рынке полностью самоликвидировалось. Ограниченная свобода американского регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне сигналов от ЕЦБ и Банка Англии о возможной смене векторов стимулирующей политики в европейских экономиках и сформировали текущие настроения на рынке. Евро, реагируя на новости из США, уверенно преодолел отметку 1,1400, но не смог выйти за рамки сложившегося на прошедшей неделе диапазона 1,1370-1,1490. Наблюдаемая сегодня с утра слабовыраженная нисходящая коррекция сигнализирует об отсутствии желания продолжать игру на повышение, по крайней мере, до заседания ЕЦБ 20 июля. Аналогичная ситуация наблюдается по остальным основным валютам. Британский фунт, достигший накануне самого высокого значения с сентября 2016 года и активно пробивший сильное сопротивление на уровне 1,3050, также корректируется. Основные новости и события на Forex развернутся к середине текущей недели. Для австралийского доллара и британского фунта значимым будет вторник, 18 июля. Сначала будет опубликован протокол предыдущего заседания Резервного банка Австралии, а затем выступит глава Банка Англии Марк Карни. А в четверг, 20 июля, пройдут заседания сразу двух центробанков: Банка Японии и ЕЦБ, с последующими пресс-конференциями руководителей регуляторов. "Совокупность этих событий и определит динамику валютных курсов на ближайшую перспективу. Если глава ЕЦБ Марио Драги постарается ослабить темпы роста европейской валюты и выскажет более мягкий взгляд на ставки и программу количественного смягчения, то курс евро может вернуться к нижней границе "бокового" диапазона 1,1370. Более жесткий взгляд на перспективы монетарной политики придаст импульс роста к 1,1540. Сегодня, 17 июля, на фоне отсутствия значимых новостей будет преобладать коррекционная и "боковая" динамика. В паре евро/доллар цены не выйдут за диапазон 1,1415-1,1495, фунт/доллар вряд ли уйдет ниже 1,1350", – указывает специалист TeleTrade.
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