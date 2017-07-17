Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю составил $25,1 млн - EPFR

Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за период с 6 по 12 июля 2017 года составил $25,1 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, по данным EPFR, за отчетную неделю активные фонды вывели из акций РФ $7,5 млн, а из пассивных фондов ушло $17,7 млн.

Фонды, специализирующиеся только на акциях РФ (Russia-dedicated funds), с 6 по 12 июля потеряли $82,2 млн. За этот период через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) в российские акции пришло $37,2 млн. Данные о притоке или оттоке капитала из акций РФ через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.

В целом приток в фонды акций, инвестирующие в EM (развивающиеся рынки), за отчетную неделю составил $424 млн, достигнув минимального значения за последние семнадцать недель.