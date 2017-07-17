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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Торговый диапазон на сегодня составляет 58,85-59,85 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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17 июля 2017 года 13:15

Торговый диапазон на сегодня составляет 58,85-59,85 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль уверенно чувствует себя на торгах понедельника в условиях роста нефтяных цен и начала активных выплат в рамках налогового периода. Навредить российской валюте могут новости об ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 49 долларов/баррель на фоне данных об ускорении мировой экономики при одновременном замедлении темпов роста количества буровых установок в США. Оптимистичные настроения игроков подпитывает хорошая статистика из Китая, которая способствовала активизации спроса на рисковые активы. Теперь инвесторы ожидают встречи представителей стран ОПЕК 24 июля, на которой будут обсуждаться меры по борьбе с избыточным предложением на рынке. В пользу рубля продолжает играть ослабление американского доллара. Другой позитивный фактор – продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов и расчета с акционерами. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,85-59,85 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Опубликовано: /Уральский Банк Реконструкции и Развития/
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