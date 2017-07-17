Ориентирами для Brent выступят отметки $47,5-50 - "Нордеа Банк"

"Нефть пытается развить успех прошлой недели. Напомним, что "черное золото" ранее получило поддержку на фоне следующих сигналов: недельная статистка из США отразила существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти на 2018 год, МЭА в своем ежемесячном отчете подкорректировало вверх прогнозы по потреблению на текущий год, кроме того, на текущей неделе состоится встреча мониторинговой комиссии по сделке ОПЕК+, на которой могут быть обсуждены параметры присоединения к сделке Ливии и Нигерии. В итоге цены на нефть долгое время фокусировавшиеся на негативе, восстанавливаются, и теперь, напротив, игнорируют слабые рыночные данные. Недельные данные от Baker Hughes по числу буровых указали на все еще сохраняющиеся силы по возможности наращивать производство в США. Число буровых выросло на 2 ед. - до 765 шт. На текущей неделе фокус рынка будет обращен к статистике из США, а также к сигналам в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге (24/07), ориентирами для Brent выступят отметки $47,5-50", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.