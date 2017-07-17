.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Brent может попробовать закрепиться выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
17 июля 2017 года 11:20

Brent может попробовать закрепиться выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях с 5 июля по мере того, как участники рынка полагают, что рост мирового спроса может компенсировать увеличение добычи в США. Положительная динамика в прогнозах по мировому потреблению, вкупе с падением запасов в США и заявлениями представителей ОПЕК о том, что Нигерия и Ливия приглашены для участия в переговорах по сокращению добычи, создают достаточно позитивный новостной фон. От Ливии и Нигерии совсем необязательно требовать сокращения добычи. Достаточно будет, чтобы они заявили о намерении далее ее не наращивать, а это вполне возможно. Переговоры пройдут в конце июля в Санкт-Петербурге. На таком фоне Brent может попробовать закрепиться выше 50 долларов за баррель. Очередные данные по запасам будут опубликованы в среду. На прошлой неделе было зафиксировано их снижение на 7,6 миллиона. Учитывая, что в США сейчас в самом разгаре сезон отпусков, то можно ожидать сохранения этой тенденции, что будет также поддерживать цены. Тем не менее, при цене выше 55 снова в центр внимания будет попадать рост добычи в США. Пока еще актуальны опасения, что увеличение производства со стороны сланцевых компаний может нивелировать планы ОПЕК+ по сокращению добычи. Полагаю, в диапазоне 45-55 мы будем торговаться до тех пор, пока не получим информацию, подтверждающую эффективность мер ОПЕК+. Это уже будет ближе к концу сентября. Тогда цены и смогут попробовать закрепиться выше 55", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

Опубликовано: /ФК "Форекс Клуб"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
17 июля 2017 года 18:23
Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными - УК "Альфа-Капитал"
"Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными: предложение со стороны стран, не вошедших в соглашение ОПЕК, растет, а спрос пока остается сильным во многом благодаря Китаю, который наращивает запасы нефти. Но когда процесс формирования запасов закончится, спрос,...    читать дальше
.
17 июля 2017 года 17:47
Доллар по-прежнему неинтересен для покупок - eToro
После широкомасштабного снижения в минувшую пятницу, спровоцированного блоком слабой американской статистики, доллар тщетно пытается привлечь внимание покупателей. В течение дня прослеживается небольшой восходящий уклон, который обусловлен сугубо технической коррекцией, причем, отмечает...    читать дальше
.
17 июля 2017 года 14:23
В паре евро/доллар цены пока не выйдут за диапазон 1,1415-1,1495 - TeleTrade
Слабые отчеты по инфляции и розничным продажам в США, а также неоднозначные комментарии со стороны чиновников ФРС о перспективах монетарной политики спровоцировали широкомасштабные распродажи американской валюты по всему спектру. Интегральный показатель силы доллара США — индекс DXY ICE — рухнул к...    читать дальше
.
17 июля 2017 года 11:44
Ориентирами для Brent выступят отметки $47,5-50 - "Нордеа Банк"
"Нефть пытается развить успех прошлой недели. Напомним, что "черное золото" ранее получило поддержку на фоне следующих сигналов: недельная статистка из США отразила существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти на 2018 год, МЭА в своем...    читать дальше
.
17 июля 2017 года 10:53
Евро может подорожать в ближайшие годы на 55% - FxPro
"Экономический рост в Европе ускорился до темпов чуть выше трендовых, а ЦБ стоит на пороге отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики в сторону нейтральной и далее готовится к ужесточению. На валютном рынке зачастую тренды начинаются до того, как появится главная причина ралли. ЕЦБ...    читать дальше
.
17 июля 2017 года 10:01
Сегодня ждем небольшого отката нефти - Промсвязьбанк
"Нефть вплотную подошла к 50-дневной средней, тем не менее, сегодня технически мы ждем небольшого отката, однако к концу недели рассчитываем, что ей удастся закрепиться в коридоре 49-51 доллар/баррель. Представитель Кувейта сообщил, что мировые запасы нефти будут сокращаться сильнее во втором...    читать дальше
.
17 июля 2017 года 09:45
Brent выше $49 за баррель
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник.    читать дальше
.
14 июля 2017 года 17:55
На следующей неделе российская валюта продолжит умеренное укрепление в коридоре 58,60-60,20 руб. - Бинбанк
"Российская валюта продолжает торговаться аналогично прочим валютам развивающихся стран, как мы и ожидали, к вечеру пятницы отыграв значимую часть потерь за неделю, - отмечает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. - Слабая статистика по инфляции и...    читать дальше
.
14 июля 2017 года 17:23
Сегодняшняя статистика из США обвалила доллар по всему спектру рынка - eToro
"Сегодняшняя статистика из США разочаровала по всем фронтам, обвалив доллар по всему спектру рынка, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Базовая инфляция, не учитывающая такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергия, как и...    читать дальше
.
14 июля 2017 года 16:09
По нефти ожидаем "бокового" движения котировок в границах коридора $48-50 - Бинбанк
"К концу недели нефтяные цены снова пытаются закрепиться на уровнях близких к 49$. Инвесторы удержались от панических реакций, связанных с выходом "слабых" фундаментальных показателей нефтяного рынка. Последние данные, представленные в ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, свидетельствуют о сохранении...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.