Начало налогового периода окажет поддержку рублю - ИК "Велес Капитал"

"В пятницу индекс доллара опускался до новых минимумов с начала года после выхода оказавшейся хуже ожиданий статистки по розничным продажам и индексу потребительских цен в США, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В свою очередь, цены на нефть в течение дня преодолевали отметку в 49 долл. за баррель по марке Brent. В этих условиях рубль большую часть дня укреплялся к доллару, прибавляя более 70 коп. к уровню закрытия четверга, однако так и не смог продвинуться ниже 59,1. В начале следующей недели стартует очередной налоговый период. Банки поддерживают на счетах в ЦБ комфортный запас ликвидности, поэтому первые платежи, вероятно, не найдут своего отражения на рынке. Тем не менее, с конца июня со стороны некоторых крупных игроков наблюдается повышенный спрос на ликвидность от Федерального казначейства. В отдельные дни на аукционах РЕПО сроком 1 и 7 дн. объем заявок банков-участников превышает совокупные лимиты Росказначейства. Такая ситуация может представлять определенную угрозу для ставок МБК во второй половине июля. Так, ожидаемый отток ликвидности на налоговые выплаты до конца июля может превысить 1,5 трлн руб., тогда как в июне с корсчетов банков ушло в бюджет лишь порядка 1,0 трлн руб. В результате мы не исключаем, что спред по индикативным ставкам МБК к ключевой ставке ЦБ может расширяться до 40-50 б.п. в дни пиковых налоговых платежей. Одновременно такая ситуация должна оказать поддержу рублю, который при условии сохранения стабильного геополитического фона мог бы продвинуться в сторону 58,5 и ниже в паре с долларом".