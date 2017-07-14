На следующей неделе российская валюта продолжит умеренное укрепление в коридоре 58,60-60,20 руб. - Бинбанк

"Российская валюта продолжает торговаться аналогично прочим валютам развивающихся стран, как мы и ожидали, к вечеру пятницы отыграв значимую часть потерь за неделю, - отмечает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. - Слабая статистика по инфляции и розничным продажам в США, вышедшая 14 июля, окончательно разочаровала инвесторов в скором повышении ставок в США и привела к существенной коррекции американской валюты против большинства валют других стран. На следующей неделе мы ожидаем продолжения порции успокаивающих заявлений со стороны центральных банков – на этот раз уже со стороны Европейского Центрального Банка, который не только не изменит политику по итогам заседания в четверг, но и, вероятно, еще раз повторит мантру о готовности продолжать политику количественного смягчения минимум до конца 2017 года. Инфляция в Еврозоне также остается умеренной, и поводов для резкого ужесточения монетарной политики (которую уже частично отыграли рынки) в Еврозоне нет. Статистика по Китаю также ожидается позитивной, устойчивый рост Поднебесной, вероятно, укрепит положительные настроения в Азии и будет способствовать спросу на другие рисковые активы. В целом на фоне ожидаемой нами стабилизации нефти на уровне 48-50$ за барр, мы ожидаем умеренного укрепления рубля в пределах 58,60-60,20 рублей за доллар. Санкции в отношении РФ, на наш взгляд, даже если будут рассмотрены на следующей неделе, одномоментной реакции на рынках не вызовут, так как их содержание уже известно, как и общая готовность властей США их одобрить".