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14 июля 2017 года 17:23
Сегодняшняя статистика из США обвалила доллар по всему спектру рынка - eToro
"Сегодняшняя статистика из США разочаровала по всем фронтам, обвалив доллар по всему спектру рынка, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Базовая инфляция, не учитывающая такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергия, как и в мае составила 1,7% - на минимуме с января 2015 года. Основной показатель в месячном эквиваленте остался без изменений вместо ожидавшегося роста на 0,1%, таким образом, отражая замедление темпов роста потребительских цен уже четвертый месяц кряду. Последний раз, когда наблюдалась такая траектория движения индекса CPI, Бернанке обнародовал запуск программы количественного смягчения. А на сегодняшний день Йеллен и ее коллеги повышают стоимость кредитования. И это наводит на еще большие сомнения в том, что, как верит регулятор, мы имеем дело с «временными факторами»". Усиливает беспокойство динамика розничных продаж, которые по всем показателям не оправдали ожиданий. Вместо ожидаемого восстановления на 0,2% после падения на 0,3%, продажи без учета автомобилей сократились в июне на 0,2%. Единственный позитивный сигнал был получен от компонента средних еженедельных заработков, которые выросли на 0,8% м/м и 1,1% г/г против прогноза на уровне 0,6%. Но на общем крайне негативном фоне эти показатели остались незамеченными. "Краткосрочный настрой доллара, который и без того выглядел неуверенно, заметно ухудшился после столь удручающих сигналов со стороны ключевых экономических показателей, - указывает эксперт eToro. - И недавняя риторика Йеллен на самом деле была довольно оптимистичной, если провести параллель с полученными сегодня цифрами. Интересно будет посмотреть, как изменится тон представителей ФРС после этих данных. Есть вероятность, что чиновники умерят «ястребиный» настрой и перейдут к более осторожной риторике, что будет сопровождаться открытием коротких позиций по доллару, особенно на фоне недавнего ужесточения риторики европейских Центробанков".
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14 июля 2017 года 17:55
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.14 июля 2017 года 12:49
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.14 июля 2017 года 12:40
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.14 июля 2017 года 11:27
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.14 июля 2017 года 10:37
Рынки сумели сохранить до конца недели позитивный настрой в отношении рисковых активов, констатирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Азиатские площадки готовятся закрыть неделю максимальным приростом за 4 месяца, нефть сохраняет позитивную динамику, а рублю удалось опуститься ниже... читать дальше
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По мнению регионального директора социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павла Саласа, на рынке черного золота появились проблески оптимизма. По крайней мере, после просадки в среду, вчера баррель Brent смог продемонстрировать рост, укрепившись за день на 1,38%. Новые попытки... читать дальше
.14 июля 2017 года 10:12
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