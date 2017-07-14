Скорее всего, индекс ММВБ закроет неделю выше 1950 пунктов - "Открытие Брокер"

"Для российских активов вновь складывается вполне позитивная ситуация. Слабый доллар поддерживает нефть и обеспечивает укрепление рубля. Для отдельных бумаг подобная ситуация носит негативный характер, но общее влияние все же положительное. Скорее всего, индекс ММВБ закроет неделю выше 1950 пунктов, что повышает вероятность дальнейшего роста до 2000 пунктов", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.