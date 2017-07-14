Справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля - БКС Ультима

"Основные факторы указывают на ослабление позиций рубля во второй половине года. При этом для девальвационного витка оснований нет. По нашим оценкам, справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля. На наш взгляд, именно к этому значению будет тяготеть валютная пара в III квартале и, вероятно, продолжит пребывать там до конца года, если, конечно, не произойдет никаких экономических или геополитических "шоков", - указывает управляющий директор БКС Ультима Станислав Новиков.