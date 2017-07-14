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14 июля 2017 года 16:09
По нефти ожидаем "бокового" движения котировок в границах коридора $48-50 - Бинбанк
"К концу недели нефтяные цены снова пытаются закрепиться на уровнях близких к 49$. Инвесторы удержались от панических реакций, связанных с выходом "слабых" фундаментальных показателей нефтяного рынка. Последние данные, представленные в ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, свидетельствуют о сохранении избытка предложения на рынке – мировые запасы по истечении 6 месяцев действия пакта ОПЕК+ все еще значительно превышают пятилетние средние уровни, достижение которых является главным условием ребалансировки рынка. Также данные отчетов подтвердили факт нарушения совокупной квоты картеля, более того, одним из "нарушителей" стала Саудовская Аравии – экспортер, который заявлял, что сделает все необходимое для устранения излишков нефти с рынка. Мы не ожидаем реализации резких распродаж актива, как реакции рынка на данные негативные тенденции. Скорее всего, сложившаяся ситуация будет оказывать давление на настроения трейдеров и не позволит активу перейти к существенному росту выше отметки в 50$. От падения в диапазон 40-45$ нефтяные цены удерживают несколько факторов. В текущей ценовой конъюнктуре производство нефти в США демонстрирует замедление своего активного роста, что отражается снижением буровой активности, а также постоянным сокращением запасов сырья в штатах. Рост спроса на энергоноситель остается устойчивым, по данным МЭА, в 2017 году спрос достигнет своего пика в 3 и 4 кварталах и, соответственно, поддержит нефтяные цены. Также картель, возможно, примет решение об ограничении добычи в Ливии и Нигерии, а основные экспортеры снизят объемы поставок на мировые рынки, что окажет позитивный эффект на динамику цен даже в условиях нарушения совокупной квоты ОПЕК по добыче нефти в 32,5 млн барр./сутки. В результате мы полагаем, что динамика нефтяных цен в ближайшее время будет характеризоваться "боковым" движением в границах коридора $48-50. Поводом для более существенного движения цен может стать очередное заседание стран–участников сделки ОПЕК+, которое состоится в Санкт–Петербурге 24 июля. Главными темами обсуждения, скорее всего, станут решения вопросов, связанных с введением квот для Ливии и Нигерии, а также возможности изменения условий пакта в виде увеличения объемов сокращения нефтедобычи", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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14 июля 2017 года 17:55
На следующей неделе российская валюта продолжит умеренное укрепление в коридоре 58,60-60,20 руб. - Бинбанк
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.14 июля 2017 года 17:23
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.14 июля 2017 года 15:40
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.14 июля 2017 года 13:39
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.14 июля 2017 года 12:40
"Накануне рынок получил очередную порцию оптимистичных сигналов, что позволило Brent закрепиться выше $48/bbl, открывая путь к тесту отметок $49-50. Ежемесячный отчет МЭА и заявления Министра нефти Нигерии стали основными темами последней сессии. Поддержкой от МЭА стал пересмотр оценок спроса на... читать дальше
.14 июля 2017 года 11:27
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.14 июля 2017 года 10:37
Рынки сумели сохранить до конца недели позитивный настрой в отношении рисковых активов, констатирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Азиатские площадки готовятся закрыть неделю максимальным приростом за 4 месяца, нефть сохраняет позитивную динамику, а рублю удалось опуститься ниже... читать дальше
.14 июля 2017 года 10:21
По мнению регионального директора социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павла Саласа, на рынке черного золота появились проблески оптимизма. По крайней мере, после просадки в среду, вчера баррель Brent смог продемонстрировать рост, укрепившись за день на 1,38%. Новые попытки... читать дальше
.14 июля 2017 года 10:12
"Нефть неуверенно выросла в четверг, поднявшись выше 48 долларов/баррель. Из новостей отметим неоднозначный отчет МЭА: агентство повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017 г. на 100 тыс.барр., но сообщило о том, что выполнение плана ОПЕК+ по сокращению добычи выполнено в июне на 78% против 95%... читать дальше
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