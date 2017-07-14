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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фиксация по индексу ММВБ уже явно назрела - ИК "ФИНАМ"
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14 июля 2017 года 15:20
Фиксация по индексу ММВБ уже явно назрела - ИК "ФИНАМ"
"Под закрытие рабочей недели ситуация на мировых финансовых рынках остаётся спокойной. Из отдельных российских историй вновь стоит выделить акции "Сбербанка", которые показывают рост более 1% и являются главным "локомотивом" роста российских индексов. Чуть "лучше рынка" сегодня выглядят акции "Магнита" и "Лукойла", а в целом большая часть акций торгуется в слабо негативном ключе. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ достиг сильного технического уровня сопротивления на отметке 1960. Индекс показывает рекордную серию роста из 10 дней подряд! Фиксация уже явно назрела, и она может начаться в любой момент. Пока стоит рассчитывать на небольшую коррекцию в пределах 1,5% - до отметки 1920 пунктов", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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14 июля 2017 года 17:55
На следующей неделе российская валюта продолжит умеренное укрепление в коридоре 58,60-60,20 руб. - Бинбанк
"Российская валюта продолжает торговаться аналогично прочим валютам развивающихся стран, как мы и ожидали, к вечеру пятницы отыграв значимую часть потерь за неделю, - отмечает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. - Слабая статистика по инфляции и... читать дальше
.14 июля 2017 года 17:23
"Сегодняшняя статистика из США разочаровала по всем фронтам, обвалив доллар по всему спектру рынка, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Базовая инфляция, не учитывающая такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергия, как и... читать дальше
.14 июля 2017 года 16:09
"К концу недели нефтяные цены снова пытаются закрепиться на уровнях близких к 49$. Инвесторы удержались от панических реакций, связанных с выходом "слабых" фундаментальных показателей нефтяного рынка. Последние данные, представленные в ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, свидетельствуют о сохранении... читать дальше
.14 июля 2017 года 15:40
"Котировки нефти сегодня продолжают восстанавливаться. Нефть марки Brent поднялась ещё на 1%, до отметки 48,9$ за баррель. Причин для роста есть несколько. Ходят слухи, что ОПЕК может собраться на экстренную встречу, на которой будет обсуждаться возможное ограничение добычи в Ливии и Нигерии. К... читать дальше
.14 июля 2017 года 13:39
При сложившемся фоне цены на нефть могут подняться выше отметки 49 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи максимальных уровней за последнюю неделю по мере того, как участники рынка позитивно отреагировали на повышение прогнозов со стороны МЭА по темпам роста мирового спроса в 2017 году, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По... читать дальше
.14 июля 2017 года 12:49
"В четверг торги по паре XAU/USD завершились в "красной зоне" на отметке 1217,84, где золото снизилось по отношению к американской валюте на 0,19%, а волатильность торгов составила 0,66%. Драгметалл продолжает торговаться в границах установленного восходящего канала. Посмотрев на часовой график,... читать дальше
.14 июля 2017 года 12:40
"Накануне рынок получил очередную порцию оптимистичных сигналов, что позволило Brent закрепиться выше $48/bbl, открывая путь к тесту отметок $49-50. Ежемесячный отчет МЭА и заявления Министра нефти Нигерии стали основными темами последней сессии. Поддержкой от МЭА стал пересмотр оценок спроса на... читать дальше
.14 июля 2017 года 11:27
"Нестабильность нефтяных котировок отражает в себе попытки поиска хрупкого баланса между негативными для котировок краткосрочными факторами, связанными с ростом добычи в отдельных странах, и позитивными для ценообразования среднесрочными факторами, обусловленными повышением глобального спроса,... читать дальше
.14 июля 2017 года 10:37
Рынки сумели сохранить до конца недели позитивный настрой в отношении рисковых активов, констатирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Азиатские площадки готовятся закрыть неделю максимальным приростом за 4 месяца, нефть сохраняет позитивную динамику, а рублю удалось опуститься ниже... читать дальше
.14 июля 2017 года 10:21
По мнению регионального директора социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павла Саласа, на рынке черного золота появились проблески оптимизма. По крайней мере, после просадки в среду, вчера баррель Brent смог продемонстрировать рост, укрепившись за день на 1,38%. Новые попытки... читать дальше
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