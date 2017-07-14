Торговый диапазон на сегодня составляет 59,35-60,35 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль укрепляется в условиях позитивного фона на глобальных площадках, а также приближающегося налогового периода, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Кроме того, российская валюта пользуется слабостью доллара после осторожных заявлений главы ФРС Джанет Йеллен, воспринятых инвесторами как сигнал о временном отказе от политики повышения ставок. Цены на нефть продолжают оставаться в зеленой зоне после уверенного роста накануне. Настроения на рынке остаются оптимистичными в условиях сокращения запасов в США и повышения прогноза МЭА по глобальному спросу до 98 млн баррелей. Однако одновременно фиксируется увеличение производства в Саудовской Аравии, Ливии и Нигерии. Теперь важно проследить за публикацией недельной статистики по количеству буровых установок".

Давление на ожидания игроков продолжают оказывать новости о внесении на рассмотрение Палаты представителей США законопроекта о расширении санкций против России. По некоторым данным, конгрессмены уже в пятницу могут устранить процедурные противоречия в документе. Такая спешка, отмечают наблюдатели, связана со скандалом вокруг сына президента Дональда Трампа, который якобы поддерживал связь с «близким к Кремлю» юристом Натальей Весельницкой.

Резонанс вызвали заявления Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге: глава российского Центробанка подчеркнула отсутствие планов по повышению ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора 28 июля. Итоговое решение по кредитно-денежной политике будет зависеть от комплекса факторов, в первую очередь – динамики инфляционных ожиданий, добавила Набиуллина. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,35-60,35 руб./долл., указывает В. Зотов.