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14 июля 2017 года 13:13
Инвесторы на прошлой неделе хеджировали валютные риски, снижая зависимость своих портфелей от волатильности рубля - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 12 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели, как отмечают эксперты, самой заметной инвестиционной темой стало предпочтение инвесторами бумаг со сбалансированными валютными рисками (главным образом нефтегазового сектора). Такая динамика, по мнению аналитиков, наряду с секторальной ротацией также может быть связана с волатильностью в рубле, которую инвесторы пытались компенсировать с помощью балансировки валютной структуры своих портфелей. Кроме того, данные за прошедшую неделю показали более широкое расслоение предпочтений инвесторов по секторам: они переходили из металлургического и финансового секторов в телекомуникационный и нефтегазовый сектора. Вторую неделю подряд не наблюдалось выраженных покупок или продаж как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов, что объясняется летним сезоном. Отток из российских ETF, как следует из обзора, сохранился, и осторожных притоков в российские акции через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) не хватило, чтобы компенсировать этот отток. При этом эксперты БКС обращают внимание на то, что около 90% всех притоков в крупнейший российский фонд RSX ETF с момента избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре 2016 года до начала февраля 2017 года уже покинули рынок акций РФ. "Мы отмечаем, что импульс потоков остается положительным, и российский рынок с потенциалом роста 17% на горизонте 6-12 месяцев остается привлекательным", - пишут аналитики.
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