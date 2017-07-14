Для рубля на следующей неделе будет актуально привлечение внутренних ресурсов - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке вчера завершились укреплением рубля, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Поддержку российской валюте оказали нефтяные котировки, которые отыграли потери среды. Более того, отношение инвесторов к высокодоходным активам и валютам улучшилось после мягкого тона заявлений главы ФРС США. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.82 руб. (-19 коп.), курс евро – 68.18 руб. (-32 коп.). На международном валютном рынке доллар был стабилен, поскольку выступление главы ФРС США оказалось схожим по тональности с предыдущей речью. По итогам основная валютная пара консолидировалась на уровне $1.14.

Цены на нефть отыграли снижение предыдущего дня, когда инвесторы слабо отреагировали на внушительное сокращение запасов нефти и бензина в США, но активно продавали нефть после данных о небольшом росте ее добычи. Влияние нефти и «голубиной» риторики главы Федрезерва США для рубля одинаково позитивны, поскольку оба этих фактора не вынуждают спекулянтов в спешном порядке продавать активы и валюты развивающихся экономик. Для рубля на следующей неделе будет актуально задействование внутренних ресурсов:

налоговый период июля потребует из банковской системы около 1.4 трлн руб.".