Пара доллар/рубль продолжает консолидацию вблизи отметки 60 руб/долл. - Промсвязьбанк

После заметного роста валют emerging markets в среду на фоне относительно мягкого тона риторики главы ФРС Дж.Йеллен в четверг валюты EM по инерции продемонстрировали еще некоторое

локальное укрепление, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Однако в целом, вероятно, большая часть позитива от слов Дж.Йеллен уже отыграна. Российский рубль, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили за вчерашний день 0,3%-0,5%.

Цены на нефть марки Brent во второй половине вчерашнего дня продемонстрировали восстановление к отметке 48,50 долл/барр. Вероятно, некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывали новости о сокращении объемов экспорта нефти Саудовской Аравии в Штаты и некоторое повышение (на 100 тыс. барр/сутки) прогноза МЭАпо росту спроса на нефть в 2017 г.

"В целом, в рубле сейчас отсутствуют какие-либо явные идеи, - заключает эксперт банка. - Цены на нефть находятся примерно на тех же уровнях, что и в начале июня. Выступление Дж.Йеллен с полугодовым докладом перед Конгрессом США смогло способствовать коррекционному восстановлению валют EM, но не изменило общую среднесрочную картину. Пока ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки 60 руб/долл. На рынке МБК ставка Mosprime o/n вчера незначительно подросла до 9,15%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сократился до 2,73 трлн руб. Профицит банковской ликвидности на сегодняшний день составляет около 160 млрд руб.".