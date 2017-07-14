Ослабление рубля продолжится, но более умеренными темпами - Локо-Банк

"Рост цен на нефть не прошел незамеченным для российской валюты. Рубль существенно укрепился в середине недели на фоне незначительного роста цен на нефть. В пользу рубля также сыграли неодиозные заявления главы ФРС Джанет Йеллен, исходя из которых можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе ФРС не ждет повышения ставки выше отметки 1,5%-1,75%. В этом случае, даже если Банк России продолжит снижать ставку, в ближайшие годы carry trade с рублем будет крайне доходной операцией. Не исключено, что крупные игроки могут пересмотреть свои планы относительно вывода средств из рублевых активов после таких заявлений главы ФРС. В то же время, фактором риска для рубля выступают новые санкции, которые уже в ближайшее время может одобрить Конгресс США. Именно поэтому, мы ожидаем, что ослабление рубля продолжится, но более умеренными темпами. Цель по курсу доллара на ближайшие 2 недели – преодоление отметки 61 рубль", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.