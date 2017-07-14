Рассуждая о перспективах рубля в ближайшие недели, нельзя игнорировать позицию ЦБ по ключевой ставке - Росбанк

"Вчера рубль не сумел выйти из "бокового" диапазона 59,70-60,20, хотя и сумел удержаться на отметке 59,90 (-0,3%) против доллара США. Подобная динамика в основном определялась внутридневной волатильностью сырьевых котировок и не выглядела уникальной для всего спектра сырьевых валют. Рассуждая о перспективах рубля в ближайшие недели, мы не можем игнорировать позицию ЦБ по ключевой ставке, а также вероятные сценарии реакции внутренних долговых рынков. Во-первых, чувствительность большого круга внешних игроков к рискам в базовых ставках остается высокой, поэтому сильные расхождения ориентиров ЦБ и мировых регуляторов могут провоцировать волнение, в том числе в курсовой динамике. Об этом косвенно говорит упомянутая вчера К. Юдаевой оценка доли нерезидентов в ОФЗ, снизившейся ниже 30% с 30,7% на конец мая. Во-вторых, инфляционный всплеск в июне ставит под сомнение предполагаемое смягчение политики, что в совокупности с разочарованием в июньском решении может добавить "масла в огонь". Во вчерашнем выступлении Э. Набиуллиной мы увидели некоторые ответы на волнующие вопросы, несмотря на то, что прозрачность сигналов снизилась по сравнению с прошлыми заседаниями. Э. Набиуллина пообещала не рассматривать повышение ставки, но не ответила на дополнительный вопрос о доступных альтернативах на заседании 28 июля. Это нам говорит о возможном сужении альтернатив выбора 28 июля между 0 бп и -25 бп. В условиях недавнего всплеска продуктовой инфляции и слабых показателей непродовольственной инфляции выбор будет непростым. Однако мы склоняемся ко второй альтернативе в связи с опосредованным влиянием монетарной политики на сельскохозяйственные циклы, тогда как остальные агрегаты требуют снижения процентной ставки. Именно такой сценарий, по нашему мнению, позволит нивелировать внешние шоки и удержать курс USD/RUB в пределах 60 до конца летних месяцев", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.