Отметка 49 долл. за баррель Brent по-прежнему не по зубам активу - eToro

По мнению регионального директора социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павла Саласа, на рынке черного золота появились проблески оптимизма. По крайней мере, после просадки в среду, вчера баррель Brent смог продемонстрировать рост, укрепившись за день на 1,38%. Новые попытки восстановления ограничились областью 48,50 – отметка 49 пока по-прежнему не по зубам активу.

Игроки смирились с ростом добычи в Штатах и воспользовались очередным снижением котировок, чтобы частично зафиксировать прибыль по коротким позициям, которых по-прежнему в избытке. Фундаментальных сдвигов на мировом рынке по-прежнему не происходит. Сланцевая революция продолжается, а ОПЕК второй месяц подряд увеличивает добычу из-за амбиций Ливии и Нигерии.

Позитивный сигнал пришел из Поднебесной. Китай опередил по импорту Штаты, нарастив закупки нефти в первом полугодии на 13,8% по сравнению с январем-июнем 2016-го. Причем только в прошлом месяце импорт увеличился на 18%. Немалую роль в повышении активности сыграло ощутимое сокращение внутреннего производства, равно как и более низкие цены на нефть.

"Впрочем, и этот фактор рынок отыграл довольно быстро, - указывает эксперт eToro. - Поскольку новых драйверов не появилось, есть большие сомнения в том, что котировки смогут успешно развить бычий импульс и не привлечь продажи на росте в очередной раз. Традиционно поздно вечером в пятницу Baker Hughes обнародует данные по числу действующих буровых, основная реакция на которые приходится, как правило, на понедельник (если вообще проявляется). Очередное увеличение количества активных установок явно не прибавит оптимизма игрокам и может вернуть уязвимую Brent в русло медвежьего хода".