Налоги помогут рублю - Банк "Глобэкс"

«Ожидаем нейтрального открытия индекса ММВБ на фоне несущественного и разнонаправленного изменения азиатских фондовых индексов. Слабая динамика торгов обусловлена ожиданием публикации квартальных отчетов крупных американских банков в пятницу. В связи с этим тренд следующей недели на американском рынке будет определяться результатами отчетов компаний, что будет оказывать влияние на динамику мировых рынков. Возможно, рыночное сообщество захочет зафиксировать полугодичную прибыль по акциям пока есть высокие цены. Исходя из сезонного анализа фондового индекса SP500 обычно в августе происходит снижение. Рубль попытается укрепиться в пятницу из-за старта налогового периода. Так, в понедельник пройдут выплаты по страховым взносам. Цена нефти подросла на один доллар до $48,5 за баррель на фоне улучшения оценки МЭА по увеличению мирового спроса на нефть в текущем году. Такая оценка стабилизирует котировки «черного золота». Также сегодня рынок ожидает публикацию данных по инфляции в США. Консенсус-прогноз сигнализирует о снижении инфляции за июнь до 1,7% с 1,9% г/г. Это подтвердит опасения Главы ФРС США о неопределенности экономических перспектив и притормозит увеличение процентной ставки. Однако реакция фондового рынка может быть и позитивной, так как деньги будут доступнее, и после снижения в августе рынок продолжит рост», - отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.