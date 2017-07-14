Рассчитываем сегодня на продолжение умеренного роста нефти - Промсвязьбанк

"Нефть неуверенно выросла в четверг, поднявшись выше 48 долларов/баррель. Из новостей отметим неоднозначный отчет МЭА: агентство повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017 г. на 100 тыс.барр., но сообщило о том, что выполнение плана ОПЕК+ по сокращению добычи выполнено в июне на 78% против 95% в мае. Также хорошей новостью стал рост импорта сырой нефти Китаем в июне – до 8,5 млн барр./день – на 14% г/г. Еще из новостей отметим, что Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти в ряд азиатских стран и в США. Рассчитываем сегодня на продолжение умеренного роста нефти", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.