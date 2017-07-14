ММВБ сегодня попытается пройти уровень 1960 пунктов, РТС - 1030 пунктов - Алор Брокер

"Российские индексы вчера продемонстрировали рост за счет дивидендных бумаг, ММВБ сегодня попытается пройти уровень 1960 пунктов, РТС - 1030 пунктов. Стоит учитывать фактор пятницы, за текущую неделю бумаги продемонстрировали серьезный рост", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.