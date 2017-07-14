Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1959 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $48 за баррель на фоне вышедших данных нефтяной статистики, указавших на высокий спрос на "черное золото" со стороны Китая, который вышел на 1-ое место в мире, обогнав США по объемам импорта нефти по итогам 1-го полугодия. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1959 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а ожидающиеся сегодня экс-дивидендные разрывы в акциях "ФосАгро", "Полюса" и "Детского мира" не окажут на его динамику существенного влияния", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.