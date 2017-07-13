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13 июля 2017 года 18:43
Рынок меди готовится к очередным перебоям с поставками - Julius Baer
Рынок меди уже пережил несколько перебоев с поставками в текущем году, однако цены не поднялись выше максимумов, достигнутых в феврале, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В настоящее время медь находится в ожидании еще двух проблемных ситуаций с поставками, после того как работники двух чилийских рудников проголосовали за начало забастовок. Несмотря на то, что забастовки могут быть предотвращены благодаря посредничеству государства, мы считаем, что это вряд ли произойдет, поскольку намерения работников медных рудников организовывать забастовки, похоже, укрепились, после несколько лет ограничений. Однако мы не ожидаем, что забастовки будут иметь существенное влияние на цены на металл. Исторически цены обычно росли незадолго до начала забастовок, пока рынок готовился к ее началу, но оставались неизменными пока забастовки продолжались. Более того, мы видим достаточность предложения на рынке меди. Глобальные запасы металла остаются довольно высокими, в том числе благодаря увеличению предложения лома, что компенсирует снижение поставок сырья с рудников. "Спрос на медь остается на высоких уровнях, но не слишком, что можно увидеть по импорту меди в Китай, - указывает К. Менке. - Как показывают данные, опубликованные утром в четверг, поставки необработанного металла и продуктов в июне выросли после недавнего снижения, однако по-прежнему ниже прошлогодних объемов. Поставки медного концентрата также снизились, вероятнее всего, вследствие перебоев поставок текущего года. В целом, мы видим формирование, скорее, профицита на рынке, чем дефицита. Серия перебоев с поставками меди в текущем году должна продолжиться, учитывая приближение еще двух забастовок на чилийских рудниках. В целом, мы видим формирование скорее профицита, чем дефицита, на рынке меди".
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