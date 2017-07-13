«Бежевая книга» поддерживает планы ФРС США по нормализации кредитно-денежной политики - Julius Baer

Данные опубликованной в среду «Бежевой книги», доклада ФРС США об экономической ситуации в США показывают, что в целом экономическая активность не должна ограничить планы регулятора по нормализации кредитно-денежной политики, указывает аналитик Julius Baer Стефани Линдек. Экономическая активность расширилась во всех двенадцати округах ФРС в июне, и ожидания по июлю указывают на дальнейшее ускорение темпов роста. Позитивные экономические данные сопровождались ростом занятости и зарплат в умеренных темпах во всех округах за исключением двух, где уровень занятости остался неизменным. Предложение на рынке труда еще больше снизилось для высококвалифицированных и низкоквалифицированных позиций, в особенности в сфере строительства и IT. По многим секторам можно наблюдать ограниченный найм из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.

"Позитивные события в плане экономической активности и сокращение рынка труда позволяют нам сохранить уверенность в том, что инфляционное давление будет более активно расти во втором полугодии, - указывает эксперт Julius Baer. - Тем временем, рынки в основном недооценивают возможность, что ФРС США продолжит реализовывать намеченную кредитно-денежную политику. Ни «Бежевая книга», ни обращение главы ФРС США Джанет Йеллен к Конгрессу не убедили финансовые рынки, и доллар США еще сильнее ослабился на новостях.

«Бежевая книга» подтверждает устойчивость американской экономики и рост требований на повышение заработной платы. Мы сохраняем уверенность, что ФРС США будет придерживаться планов по нормализации кредитно-денежной политики".