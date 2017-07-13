.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар переключился на инфляцию - eToro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 июля 2017 года 17:22
Доллар переключился на инфляцию - eToro
Американская валюта в среду торгуется разнонаправленно, пытаясь снова привлечь интерес покупателей, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но недавно опубликованные данные из США не смогли вызвать заметной реакции долларовых пар. EUR/USD торгуется вблизи уровней открытия, восстановившись на сообщениях о том, что в августе глава ЕЦБ Драги посетит симпозиум в Джексон Хоул. Инфляция на производственном уровне вышла неоднозначной. Основной индекс цен производителей замедлил рост в годовом исчислении с 2,4% до 2,0%, но превысил прогноз на уровне 1,9%. При этом базовый показатель, на который опирается Федрезерв, вернулся ниже 2%-ного целевого уровня после единовременного роста в мае. Индекс опустился с 2,1% до 1,9% против прогноза в 2,0%. Причем это уже третий раз за последние пять лет, когда базовый PPI всего один месяц превышал мандат ФРС и затем демонстрировал угасание импульса. По мнению эксперта, складывается не очень благоприятная картина в преддверии завтрашней публикации данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Если базовый индекс потребительских цен тоже подведет, на рынках усилятся сомнения в том, что, как утверждает Федрезерв, замедление инфляции является «временным явлением». А в случае выхода результатов гораздо ниже прогнозов инвесторы примутся пересматривать свои ожидания относительно третьего повышения ставки в этом году. Сейчас вероятность ужесточения в декабре составляет порядка 50%. "Для доллара такой сценарий грозит новой волной распродаж, - предупреждает П. Салас. - В случае с парой EUR/USD мы можем увидеть возвращение выше локальной зоны сопротивления 1.1450 с целью на 1.15. Но наличие противоречивых сигналов со стороны ЕЦБ пока будет мешать дальнейшему развитию импульса единой валюты, даже если доллар продолжит уступать позиции. Если же американская статистика выйдет в позитивном ключе, пара с легкостью вернется под отметку 1.14 и пробьет поддержку 1.1370".
.
13 июля 2017 года 18:43
Рынок меди уже пережил несколько перебоев с поставками в текущем году, однако цены не поднялись выше максимумов, достигнутых в феврале, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. В настоящее время медь находится в ожидании еще двух проблемных ситуаций с поставками,... читать дальше
.13 июля 2017 года 17:48
Данные опубликованной в среду «Бежевой книги», доклада ФРС США об экономической ситуации в США показывают, что в целом экономическая активность не должна ограничить планы регулятора по нормализации кредитно-денежной политики, указывает аналитик Julius Baer Стефани Линдек. Экономическая активность... читать дальше
.13 июля 2017 года 15:05
Если в четверг комментарии Йеллен вновь будут неопределёнными, то золото продолжит рост - Dukascopy Bank SA
В среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1219,19, где золото выросло по отношению к американской валюте на 0,21%, а волатильность торгов составила 1,01%. В четверг в ходе утренних торгов пара демонстрировала рост, торгуясь около отметки 1,222 на фоне комментариев главы... читать дальше
.13 июля 2017 года 14:19
Доллар снова под давлением после осторожных комментариев главы ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Отметив готовность ФРС продолжать цикл ужесточения монетарной политики, г-жа Йеллен подчеркнула, что потенциал повышения ставок не очень велик. Акцент на слабой динамике... читать дальше
.13 июля 2017 года 13:15
"Статистика от Минэнерго США, выходившая накануне, поставила рынок в некоторое замешательство. С одной снижение запасов нефти и нефтепродуктов дало участникам рынка позитивный сигнал, свидетельствующий, что сезонные факторы сохраняют актуальность, и потребление не хромает. С другой стороны,... читать дальше
.13 июля 2017 года 12:21
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах по мере того, как данные по снижению запасов за последнюю неделю в США был нивелированы ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком... читать дальше
.13 июля 2017 года 11:57
"Российские суверенные евробонды по итогам вчерашних торгов показали уверенный рост котировок, главным образом в "длине", отыгрывая динамику базовых активов, в том числе после выступления главы ФРС Дж.Йеллен в Конгрессе, заявления которой оказались более осторожными в отношении монетарного курса.... читать дальше
.13 июля 2017 года 10:36
Цены на нефть в среду снова ушли на отрицательную территорию, так и не получив поддержки от правительственного отчёта по запасам нефти и нефтепродуктов, а также динамике роста добычи в США, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Администрация энергетической информации США сообщила, что... читать дальше
.13 июля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг . Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.13 июля 2017 года 09:36
В среду нефть сорта Brent "металась" из стороны в сторону, "раздираемая" противоречивыми новостями, и оказалась практически во "флэте". После попыток подъема в район 49, встретив сопротивление на отметке 48,73, котировки вернулись в район 48, констатирует региональный директор социальной сети для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.