Доллар переключился на инфляцию - eToro

Американская валюта в среду торгуется разнонаправленно, пытаясь снова привлечь интерес покупателей, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но недавно опубликованные данные из США не смогли вызвать заметной реакции долларовых пар. EUR/USD торгуется вблизи уровней открытия, восстановившись на сообщениях о том, что в августе глава ЕЦБ Драги посетит симпозиум в Джексон Хоул.

Инфляция на производственном уровне вышла неоднозначной. Основной индекс цен производителей замедлил рост в годовом исчислении с 2,4% до 2,0%, но превысил прогноз на уровне 1,9%. При этом базовый показатель, на который опирается Федрезерв, вернулся ниже 2%-ного целевого уровня после единовременного роста в мае. Индекс опустился с 2,1% до 1,9% против прогноза в 2,0%. Причем это уже третий раз за последние пять лет, когда базовый PPI всего один месяц превышал мандат ФРС и затем демонстрировал угасание импульса.

По мнению эксперта, складывается не очень благоприятная картина в преддверии завтрашней публикации данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Если базовый индекс потребительских цен тоже подведет, на рынках усилятся сомнения в том, что, как утверждает Федрезерв, замедление инфляции является «временным явлением». А в случае выхода результатов гораздо ниже прогнозов инвесторы примутся пересматривать свои ожидания относительно третьего повышения ставки в этом году. Сейчас вероятность ужесточения в декабре составляет порядка 50%.

"Для доллара такой сценарий грозит новой волной распродаж, - предупреждает П. Салас. - В случае с парой EUR/USD мы можем увидеть возвращение выше локальной зоны сопротивления 1.1450 с целью на 1.15. Но наличие противоречивых сигналов со стороны ЕЦБ пока будет мешать дальнейшему развитию импульса единой валюты, даже если доллар продолжит уступать позиции. Если же американская статистика выйдет в позитивном ключе, пара с легкостью вернется под отметку 1.14 и пробьет поддержку 1.1370".