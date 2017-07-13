Четверг на рынке акций может завершиться и небольшим снижением - "Открытие Брокер"

"Ситуация на российском рынке допускает небольшую просадку индекса ММВБ для снятия перекупленности. С другой стороны, повышение объёмов торгов говорит о том, что желающих выйти из рынка довольно много. Если неделю индекс закроет выше 1950 пунктов, то для продолжения роста будут основания. Однако четверг может завершиться и небольшим снижением", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.